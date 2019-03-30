حماد: شعبنا وجه رسالة للاحتلال بأنه إن لم يرحل فسيجتاز كل الحدود

رام الله - دنيا الوطنأكد فتحي حماد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الشعب الفلسطيني، يحتشد لتوجيه رسالة الى الاحتلال ان لم ترحل عنا فاننا سنجتاز كل الحدود، وانه متمسك بحقوقه كاملة.وقال حماد في لقاء عبر فضائية الاقصى من مخيمات العودة شمال قطاع غزة: "شعبنا تمكن من تحقيق العديد من الانجازات خلال عام مسيرة العودة وكسر الحصار".وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس: "عدونا سيكسر أمام صمود الشعب الفلسطيني وبسالة مقاومته".