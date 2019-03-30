جماهير غزة تُشيّع جثمان الشهيد "سعد"

رام الله - دنيا الوطنشيّعت جماهير فلسطينية، ظهر اليوم السبت، جثمان الشهيد محمد سعد الذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، شرق مدينة غزة.وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد المواطن سعد (20 عامًا) جراء إصابته بشظايا في منطقة الرأس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة.