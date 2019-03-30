الحية: الوفد الأمني المصري سيتسلم غداً خرائط زمنية من الاحتلال لتنفيذ التفاهمات
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، خليل الحية: إن الوفد الأمني المصري، سيتسلم يوم غدٍ، خرائط زمنية من الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ التفاهمات.
وأضاف الحية: "نحن نختبر الاحتلال، حتى يلتزم أمام إرادة شعبنا"، وفق ما نقل الموقع الرسمي لحركة حماس.
وتابع: رسالة الشعب، هي أنه مصمم على العودة والحرية وكسر الحصار، مشيراً إلى أننا "سنبقى نطارد الاحتلال، حتى تحقيق مطالبنا والمسيرات ستتواصل".
قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، خليل الحية: إن الوفد الأمني المصري، سيتسلم يوم غدٍ، خرائط زمنية من الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ التفاهمات.
وأضاف الحية: "نحن نختبر الاحتلال، حتى يلتزم أمام إرادة شعبنا"، وفق ما نقل الموقع الرسمي لحركة حماس.
وتابع: رسالة الشعب، هي أنه مصمم على العودة والحرية وكسر الحصار، مشيراً إلى أننا "سنبقى نطارد الاحتلال، حتى تحقيق مطالبنا والمسيرات ستتواصل".
وحذر الحية الاحتلال من التغول على الجماهير السلمية، ومن محاولات التلكؤ والتملص؛ لأننا "سنبقى نحاسبه ونلاحقه حتى ننتزع حقوقنا".
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