متى سينتهي المنخفض الجوي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية؟

خاص دنيا الوطن - جمانة أبو نداقال الراصد الجوي، ليث العلامي: إن المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين، سيستمر حتى يوم الاثنين المقبل.وأضاف العلامي لـ"دنيا الوطن": أن البلاد، في هذه الساعات تتأثر بمنخفض قوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وأمطار متقطعة غزيرة ورعدية، وهذه الليلة سيكون الجو بارداً وغائماً.وأوضح، أن غدًا الأحد، سيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو بارد ومصحوباً بهطول الأمطار في محافظات شمال فلسطين، وفي مناطق محلية ومحدودة ودرجات الحرارة أقل من معدلها السنوي.وبيّن أن سبب هذا المنخفض، هو وجود علاقة عكسية بين مناطق شمال شرق أوروبا، التي يطرأ مرتفعات جوية فيها، وبين المناطق الشمالية من فلسطين.وفيما يتعلق بالفترة المقبلة، قال العلامي: إن الجو سيكون معتدلًا، ولن تحدث أي منخفضات قوية أخرى.