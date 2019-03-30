البطش: من يُراهن على ضعفنا نقول له مستمرون لعام آخر من المسيرات

رام الله - دنيا الوطنقال منسق الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، خالد البطش: "إن من يراهن على ضعفنا واستسلامنا، نقول له مستمرون لعام آخر من مسيرات".وأضاف في تصريحات له: "نحن لا نحتفى بمرور عام على مسيرات العودة، ولكن نؤسس لعام جديد، يتصدى لـ (صفقة القرن) وكسر الحصار الظالم"، مشيراً إلى أن شعبنا قادر على إدارة المعركة من خلال مئات الآلاف من الوافدين والمشاركين في مسيرات العودة، كما استطاع إدارة التصعيد في الأيام السابقة.وقال البطش: "في الذكرى السنوية لمسيرات العودة، نؤكد على استمرار مشروعنا ومسيرة العودة واستعادة الوحدة الوطنية".ويحيي الفلسطينيون اليوم، في جميع أنحاء تواجدهم، الذكرى 43 ليوم الأرض، فيما خرج المواطنون في قطاع غزة، إلى الحدود الشرقية للمشاركة في "مليونية الأرض والعودة" التي نظمتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.