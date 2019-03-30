حواتمة: المطلوب حكومة انتقالية تُجهز لانتخابات شاملة وفق التمثيل النسبي

ودعا حواتمة، إلى إنهاء الانقسام ووحدة الشعب الفلسطيني بالوطن والشتات، وإلغاء كافة الإجراءات بقطاع غزة، متابعاً: "أدعو فريقي الانقسام إلى حرية الحراك الشعبي لشعبنا لانتزاع حقوقه، شعب يريد العيش "بدنا نعيش"، لا للفقر لا للجوع لا البطالة لا لاستمرار الانقسام لا لتفكيك مؤسسات منظمة التحرير بفعل الانقسام.

رام الله - دنيا الوطندعا الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايفة حواتمة، إلى تشكيل حكومة انتقالية وطنية، تجهز لانتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، وفق التمثيل النسي الكامل.وقال حواتمة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، السبت:: إن السلطة الفلسطينية مدعوة لقطع الطريق أمام صفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني؛ لسحب الاعتراف بإسرائيل إلى أن تعترف بدولة فلسطين، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67 ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفك ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي.