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برهوم: نحن بمفترق طرق إما إنهاء الحصار أو سنكون بمسار مقاومة حقيقية

برهوم: نحن بمفترق طرق إما إنهاء الحصار أو سنكون بمسار مقاومة حقيقية
فوزي برهوم
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم: إن الجماهير الفلسطينية التي تخرج بالآلاف وعشرات الآلاف، عند الحدود الشرقية للقطاع، وبعد التصعيد الأخير، أثبتت أنها بخير، وذات إرادة عنيفة في محاولة كسر الحصار.

وقال في تصريحات لقناة (الجزيرة مباشر) أثناء مشاركته في مليونية (الأرض والعودة) شرقي مدينة غزة: إن "الجماهير تخرج إلى الحدود، لأنهم يريدون العيش بحرية وكرامة، ويؤكون الاستمرار بهذه المسيرات، جنباً إلى جنب مع المقاومة العسكرية، حتى نثبت حقّنا في العودة".

وتابع برهوم: "الاحتلال الإسرائيلي شنّ حرباً عسكرية على غزة، وقبل أيام حرب نفسية، ظاناً منه أن سيقوم بتخويف الجماهير واليوم الجماهير جاءت بطريقة غير مسبوقة في كل محافظات قطاع غزة، والضفة الغربية وأراضي عام 48، وكل الجماهير تؤكد على الحق، وهناك معادلة فرضتها الجماهير بالدم، لذلك من حقنا أن نعيش بلا استيطان، وبلا حصار ولا احتلال".

وقال: "نحن على مفترق طرق إما إنهاء الحصار ووقف القنص وإما سنكون بمسار مقاومة حقيقية، ونحن جاهزون لخوض المعركة بشعبنا وإرادتنا ومقاومتنا لفرض هذه المعادلة". 

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