اشتية: عرض التشكيلة الوزاريّة على الرئيس عباس بعد عودته من القمّة العربية

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الوزراء المكلّف، محمد اشتية، اليوم السبت، عن عزمه عرض تشكيلة حكومته على الرئيس محمود عبّاس بعد عودة الرئيس من اجتماعات القمّة العربيّة في تونس، الأسبوع المقبل.وقال اشتية، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، السبت، إنه تلقى ردوداً من معظم فصائل منظمة التحرير الفلسطينيّة حول قراراتها بخصوص المشاركة في الحكومة، وما زال في حوار اللحظة الأخيرة مع بعضها الآخر، مؤكداً أن اللقاءات تمت في بيئة إيجابيّة ومساندة للحكومة والإطار العام لبرنامجها وخطة عملها.وشدّد على أن حكومته ستكون حكومة الكلّ الفلسطيني وستعمل على تعزيز صمود المواطنين والتصدّي للحربين السياسيّة والماليّة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الإسرائيليّة ضد الشعب الفلسطيني.وأشار إلى أن المشاورات رافقتها لقاءاتٌ مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والنقابات والمجالس البلدية، وغيرها من مكونات المجتمع الفلسطيني، بهدف تلمّس أولويات مختلف القطاعات وتوقعاتها من الحكومة.وكان اشتية قد طلب من الرئيس تمديدا على مهلة تشكيل الحكومة بما يسمح به القانون، لضمان أن تُشكّل الحكومة بأكبر قدر من الرضى والدعم الفصائلي والشعبي.