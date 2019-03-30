إصابات خلال قمع الاحتلال لمسيرة سلمية على المدخل الشمالي للبيرة

رام الله - دنيا الوطنأصيب ثلاثة شبان على الأقل، ظهر اليوم السبت، بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة سلمية على المدخل الشمالي لمدينة البيرة لمناسبة "يوم الأرض".وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، بأن جنود الاحتلال، أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والمياه العادمة تجاه المشاركين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بأعيرة "مطاطية" والعشرات بحالات اختناق.وأضاف، أن جنود الاحتلال، اعتدوا على الطواقم الصحفية المتواجدة في المكان.