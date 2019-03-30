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نابلس: الاحتلال يقمع مسيرة احتجاجية على استهداف الطواقم الطبية

نابلس: الاحتلال يقمع مسيرة احتجاجية على استهداف الطواقم الطبية
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مسيرة سلمية نظمت احتجاجاً على استهداف الطواقم الطبية والمسعفين، بالقرب من حاجز حوارة جنوب نابلس. 

وافادت الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال، استهدفت المشاركين في المسيرة بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من المشاركين بحالة اختناق. 

وكانت لجنة المؤسسات والفعاليات الوطنية بمحافظة نابلس، قد دعت للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية على حاجز حوارة، احتجاجاً على جرائم الاحتلال التي تستهدف الطواقم الطبية والمسعفين، والتي كان آخرها استشهاد المسعف ساجد مزهر، وإحياء لفعاليات يوم الأرض الخالد. 

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