34 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنتنقل أكثر من 34 ألف مواطن ومواطنة وزائر، عبر (معبر الكرامة) خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 194 مطلوباً جنائياً.وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (16436) شخصاً، فيما بلغ عدد القادمين (17846) شخصاً، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.وأشار البيان، إلى أن شرطة المعبر، قبضت خلال الفترة نفسها على (194) مطلوباً جنائياً وممنوعاً من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.وأضاف التقرير، أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود، قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، من بينها التنسيق لـ (12) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (10) مواطنين خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية".