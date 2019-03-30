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شؤون فلسطينية

صور.. البزم: نشرنا 8000 عنصر من كافة الأجهزة في محافظات قطاع غزة

صور.. البزم: نشرنا 8000 عنصر من كافة الأجهزة في محافظات قطاع غزة
المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إياد البزم
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إياد البزم، أن وزارته قامت بنشر 8000 عنصر من كافة الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية في محافظات قطاع غزة، في إطار مساندتها لجماهير الشعب الفلسطيني في إحياء فعاليات "مليونية الأرض والعودة".

وأضاف البزم في بيان مقتضب "ورسالتنا في هذا اليوم، نحن مع أهلنا وشعبنا سندٌ وعونٌ لهم، حتى نحقق أهدافنا في كسر الحصار والعودة". 

وأجرت قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية على انتشار الأجهزة الأمنية والخدماتية؛ لدعم وإسناد فعاليات "مليونية الأرض والعودة"، ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار، شرقي محافظات قطاع غزة.

ويضم وفد قيادة الداخلية كلاً من: اللواء توفيق أبو نعيم، وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، واللواء تيسير البطش، مدير عام الشرطة، والعميد مازن حبوب، مدير جهاز الأمن الداخلي، ود. محمد دبابش، رئيس جهاز المخابرات العامة، إلى جانب عدد من قادة الأجهزة الأمنية والإدارات الشرطية.

وتأتي هذه الجولة في إطار تفقد انتشار الأجهزة الأمنية والشرطية، من أجل دعم وإسناد الجماهير الفلسطينية، وتسهيل مشاركتها في الفعاليات الوطنية بمناسبة ذكرى يوم الأرض، حيث تنتشر العناصر الأمنية في جميع الشوارع الرئيسة والمفترقات، على امتداد محافظات قطاع غزة.





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