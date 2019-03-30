حكومة تسيير الأعمال تتوجه بتحية وفاء وإجلال وإكبار لأرواح شهداء شعبنا

إلى الإصرار على مواصلة التحدي، وإسقاط الهجمة الاستعمارية الشرسة التي تستهدف أرضنا ومقدساتنا، ومستقبل شعبنا الصامد البطل.



رام الله - دنيا الوطنوجهت حكومة تسيير الأعمال تحية وفاء وإجلال وإكبار لأرواح شهداء شعبنا وأمتنا العربية بذكرى يوم الأرض الخالد.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان اليوم السبت، "إن شعبنا العربي الفلسطيني البطل، وفي مقدمته قيادته، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، يؤكد في هذا اليوم الخالد، التمسك بأرض آبائه وأجداده، ويضرب في كل يوم مثلاً نبيلاً ومجيداً في الدفاع والحرص على الحفاظ عليها، خاصة في ظل الهجمة الاستعمارية الجديدة والتحديات التي تستهدف وحدة أرضنا وشعبنا ومستقبله وحقوقه في الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير".وشدد المحمود، على أن القضية الفلسطينية برمتها، أمام تحدٍ هو الأخطر على مر تاريخها المجيد، مؤكداً أن الوحدة الوطنية، هي السبيل الأساسي لمواجهة التحديات مهما تكالبت، وأنه دون الوحدة الوطنية ورص الصفوف والتماسك، فإن مستقبل قضيتنا سيظل في مهب المخاطر.وجدد المتحدث الرسمي، دعوة جماهير شعبنا إلى مزيد من تكثيف المشاركة في فعاليات يوم الأرض الخالد، والتي ترمز هذا العام