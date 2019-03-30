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شؤون فلسطينية

نيابة عن الرئيس..الهباش يُقلّد الرئيس الشيشاني وسام نجمة القدس

نيابة عن الرئيس..الهباش يُقلّد الرئيس الشيشاني وسام نجمة القدس
رام الله - دنيا الوطن
قلد الدكتور محمود الهباش، رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، وسام نجمة القدس، نيابة عن الرئيس محمود عباس الذي منح الرئيس الشيشاني هذا الوسام الفلسطيني الرفيع، تقديرًا لصداقته للشعب الفلسطيني، ومناصرته للقضية الفلسطينية، ومساهمته في تعزيز الصداقة بين فلسطين والشيشان، إحدى الجمهوريات الإسلامية في روسيا الاتحادية.

وقال الرئيس الشيشاني، خلال حفل التقليد الذي أقيم في العاصمة الشيشانية غروزني الجمعة، إنه يشعر بسعادة وامتنان كبير للرئيس محمود عباس، واصفًا إياه بالأخ الكبير، ومؤكدًا أنه سيظل داعمًا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة إلى أن تتحقق أهدافه الوطنية، بإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

وشدد الرئيس قديروف على أنه من المستحيل نسيان القدس أو التفريط بها، مؤكدًا أنه شخصيًا مستعد للتضحية بنفسه من أجل حماية واستعادة الحقوق الإسلامية في العاصمة الفلسطينية المقدسة.

وقد شارك في حفل تقليد الوسام إلى جانب الهباش مفتي فلسطين محمد حسين، وعضو المحكمة الشرعية العليا عطا المحتسب، ومبعوث فلسطين لدى الشيشان عوض زعول.

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