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شؤون فلسطينية

اشتية يكشف استراتيجية الحكومة ويدعو للمشاركة في فعاليات يوم الأرض

اشتية يكشف استراتيجية الحكومة ويدعو للمشاركة في فعاليات يوم الأرض
محمد اشتية والرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل الحكومة الفلسطينية، د. محمد اشتية: إن استراتيجية حكومته، ستقوم على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، والدفاع عن أراضيه وموارده، والتصدي للتوسّع الاستعماري الاستيطاني.

وشدّد اشتية في تصريح صحفي صدر عنه اليوم السبت، بمناسبة إحياء ذكرى يوم الأرض، على أن سعي حكومة الاحتلال للسيطرة على أوسع منطقة جغرافية بأقل عدد من السكان الفلسطينيين، سيقابله تمسك فلسطيني أكبر بالأرض وتوفير كافة المقومات لتعزيز صمود المواطنين فوق أراضيهم والتصدي للهجمة الاستيطانية المستمرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأشار اشتية إلى أن عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية عام 2017 في الضفة الغربية، وصل إلى 435 موقعاً منها 150 مستعمرة و116 بؤرة استيطانية.

وأضاف: "إسرائيل تقوم بشكل مكثف وممنهج بتهويد مدينة القدس، وقامت مؤخراً بإصدار أوامر ترحيل لـ 12 تجمعاً بدوياً شرقي القدس، وترخيص آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة".

ودعا اشتية، الى المشاركة الفاعلة في فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض، تخليداً لذكرى من ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الأرض، واحتجاجاً على قرار الاحتلال مصادرة 21 ألف دونم من أراضي الجليل والمثلث والنقب عام 1976.

وشدد اشتية على وحدة مصير الشعب الفلسطيني حيثما كان في مواجهة الاحتلال وسياساته العنصرية والاستيطانية.

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