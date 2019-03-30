الجبهة بالسجون تُحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة القائد حسام الرزة

رام الله - دنيا الوطنحمّلت منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال، إدارة السجون الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن تدهور صحة القائد حسام الرزة (أبو محسن) المضرب عن الطعام منذ أحد عشر يوماً، احتجاجاً على تمديد اعتقاله الإداري.وأضافت الجبهة، أن الساعات القليلة الماضية، شهدت تدهوراً خطيراً في صحة رفيقها القائد الرزة المستمر في الإضراب، والذي تخطى عامه الستين، ويعاني من عدة أمراض، وامتناعه عن تناول الأدوية، ما يعرض حياته للخطر على ضوء قرار إدارة السجون بتمديد الاعتقال الإداري للمرة الثانية، وخرقها الاتفاق بالإفراج عنه.وحذرت المنظمة من مغبة استمرار الاحتلال في اعتقال القيادي الرزة، مؤكدة أنها ستزيد الأمور اشتعالاً داخل السجون المتفجرة أصلاً بفعل الهجمة الصهيونية المتواصلة على الحركة الأسيرة.وأشارت المنظمة إلى أنها تواصل ضغطها على إدارة السجون من أجل إنهاء ملف اعتقال الرزة وطبنجة، اللذين يخوضان الإضراب، وهما يقبعان في زنازين العزل الانفرادي، مجددة تأكيدها أنها لا يمكن أن تترك رفاقها المضربين عن الطعام لوحدهم، وأنها مستعدة لخوض معركة مواجهة جماعية من أجل إرغام الاحتلال على الاستجابة لمطالب الرزة وطبنجة بسرعة، وإنهاء ملف الاعتقال الإداري بحقهما.ويشار إلى أن الأسير محمد عيد صبيح طبنجة (38 عاماً) من مدينة نابلس والمعتقل في (سجن النقب) يخوض لليوم الرابع على التوالي إضراباً مفتوحاً عن الطعام؛ احتجاجاً على قيام إدارة السجون بتمديد الاعتقال الإداري للمرة الثانية على التوالي، مستندة لما يُسمى بالملف السري المقدم من مخابرات الاحتلال، والذي يحظر على الأسير ومحاميه، الإطلاع على بنود هذا الملف، تحت ذريعة أن الأسير "يشكل خطراً على أمن الاحتلال".