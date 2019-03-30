(يديعوت أحرونوت): غانتس يتقدم على نتنياهو بأربعة مقاعد

رام الله - دنيا الوطنأفاد استطلاع (يديعوت أحرونوت)، بأن حزب (أزرق- أبيض)، بقيادة بيني غانتس، سيحصل على 31 مقعداً، بفارق أربعة مقاعد عن (الليكود) الذي يتوقع حصوله على 27 مقعدًا.ووفقاً للاستطلاع، يحصل معسكر اليمين على 64 مقعدًا، ويحصل حزب العمل على 9 مقاعد، يهدوت هتوراة 7، الجبهة والعربية للتغيير 7، اليمين الجديد 5، شاس 5، تحالف أحزاب اليمين 5، ميرتس 5، كلنا 5، هوية 5، إسرائيل بيتنا 4، العربية الموحدة والتجمع 4، بينما لا يتجاوز حزب جسر نسبة الحسم.وبالنسبة للشخص المناسب لرئاسة الحكومة لا يزال بنيامين نتنياهو يتقدم مع نسبة 41%، مقابل 30% لبيني غانتس، علماً ان نسبة كبيرة من المصوتين لا يعرفون أو لا يريدون هذين المرشحين. وتقدر نسبة كبيرة من المشاركين في الاستطلاع (56%) أن نتنياهو هو الذي سيركب الحكومة القادمة، بينما يعتقد 20% فقط أن غانتس هو الذي سيركبها.بالإضافة إلى ذلك فحص الاستطلاع نسبة التأييد لتوغل عسكري في غزة، فتبين ان نسبة 42% تؤيد ذلك، مقابل معارضة 34%. وبالنسبة لتحويل الأموال القطرية لحماس، يعارض ذلك 63% من الإسرائيليين، مقابل 16% فقط يؤيدون ذلك.ويعتقد 35% أن نتنياهو يستطيع إدارة المواجهة مع حماس بشكل أفضل من بيني غانتس (30%). ويعتقد 21% من الجمهور أن نتنياهو وغانتس لا يستطيعان عمل ذلك.وقال 28% فقط إنهم يشعرون بالرضا عن معالجة نتنياهو للمواجهة مع حماس، بينما قال 63% إنهم لا يشعرون بالرضا، فيما قال 9% إنهم لا يعرفون.