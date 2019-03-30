عاجل

  • ألوية الناصر صلاح الدين: نراقب عن كثب إجراءات العدو في التعامل مع فعاليات مسيرات

  • مواجهات بين الإحتلال وفلسطينيين عند حاجر بيت إيل بالضفة الغربية

  • مغادة الوفد الأمني المصري من محيط موقع ملكة في هذه الأثناء

  • الاحتلال يستهدف منصة الفعاليات بقنابل الغاز بالقرب من مخيم العودة

شؤون فلسطينية

حماس: تضحيات شعبنا تُؤكد إصراره على التمسك بأرضه ومقاومته

حماس: تضحيات شعبنا تُؤكد إصراره على التمسك بأرضه ومقاومته
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الدائرة الإعلامية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في منطقة الخارج، رأف مرة، أن تضحيات شعبنا في الداخل والخارج، أثبتت إصراره على التمسك بوحدة الأرض، وحقه في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل والتمسك بحق العودة.

وشدد مرة خلال تصريح صحفي في الذكرى الـ 43 ليوم الأرض، على رفض الحركة سياسة التنازل عن أي شبر من الأرض الفلسطينية، وعلى حق شعبنا في المقاومة الشاملة حتى التحرير والعودة.

وأضاف أن يوم الأرض مناسبة وطنية فلسطينية ترمز إلى التمسك بكامل الأرض الفلسطينية دون تمييز ودون فصل أو تنازل، ومناسبة للتمسك بالهوية الوطنية في الداخل والخارج وبالمقاومة والتحرير والعودة. 

وأكد مرة وقوف الحركة إلى جانب أهلنا في فلسطين المحتلة في مواجهة الإرهاب المحتل بكل أدواته.

ونوه إلى أهمية دور اللاجئين الفلسطينيين في العالم بالشراكة الوطنية وتقرير المصير، وفي معركة التحرير والعودة وبناء الوحدة الوطنية على قاعدة مقاومة الاحتلال ورفض الاعتراف به.

ولفت مُرة إلى أن مسيرات العودة في قطاع غزة، أكدت أهمية الحراك المدني في استعادة الحقوق.

أخبار ذات صلة

صور: قيادة وزارة الداخلية تتفقد انتشار الأجهزة الأمنية لدعم وإسناد &#34;مليونية العودة&#34;

صور: قيادة وزارة الداخلية تتفقد انتشار الأجهزة الأمنية لدعم وإسناد "مليونية العودة"

حكومة تسيير الأعمال تتوجه بتحية وفاء وإجلال وإكبار لأرواح شهداء شعبنا

حكومة تسيير الأعمال تتوجه بتحية وفاء وإجلال وإكبار لأرواح شهداء شعبنا

الديمقراطية: يوم الأرض علامة نضالية فارقة في المسيرة الوطنية

الديمقراطية: يوم الأرض علامة نضالية فارقة في المسيرة الوطنية

نيابة عن الرئيس..الهباش يُقلّد الرئيس الشيشاني وسام نجمة القدس

نيابة عن الرئيس..الهباش يُقلّد الرئيس الشيشاني وسام نجمة القدس

شرطة المرور تُصدر تعميماً مُهماً حول حالة الطرق بغزة اليوم

شرطة المرور تُصدر تعميماً مُهماً حول حالة الطرق بغزة اليوم

الاحتلال يعتقل أربعة اطفال من بلدة سلوان

الاحتلال يعتقل أربعة اطفال من بلدة سلوان

اشتية يكشف استراتيجية الحكومة ويدعو للمشاركة في فعاليات يوم الأرض

اشتية يكشف استراتيجية الحكومة ويدعو للمشاركة في فعاليات يوم الأرض

لجنة دعم الصحفيين تدعو لاستخدام أدوات السلامة المهنية أثناء تغطية مسيرات العودة

لجنة دعم الصحفيين تدعو لاستخدام أدوات السلامة المهنية أثناء تغطية مسيرات العودة

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

صور: قيادة وزارة الداخلية تتفقد انتشار الأجهزة الأمنية لدعم وإسناد &#34;مليونية العودة&#34;

صور: قيادة وزارة الداخلية تتفقد انتشار الأجهزة الأمنية لدعم وإسناد "مليونية العودة"

حكومة تسيير الأعمال تتوجه بتحية وفاء وإجلال وإكبار لأرواح شهداء شعبنا

حكومة تسيير الأعمال تتوجه بتحية وفاء وإجلال وإكبار لأرواح شهداء شعبنا

الديمقراطية: يوم الأرض علامة نضالية فارقة في المسيرة الوطنية

الديمقراطية: يوم الأرض علامة نضالية فارقة في المسيرة الوطنية

نيابة عن الرئيس..الهباش يُقلّد الرئيس الشيشاني وسام نجمة القدس

نيابة عن الرئيس..الهباش يُقلّد الرئيس الشيشاني وسام نجمة القدس

شرطة المرور تُصدر تعميماً مُهماً حول حالة الطرق بغزة اليوم

شرطة المرور تُصدر تعميماً مُهماً حول حالة الطرق بغزة اليوم

الاحتلال يعتقل أربعة اطفال من بلدة سلوان

الاحتلال يعتقل أربعة اطفال من بلدة سلوان

لجنة دعم الصحفيين تدعو لاستخدام أدوات السلامة المهنية أثناء تغطية مسيرات العودة

لجنة دعم الصحفيين تدعو لاستخدام أدوات السلامة المهنية أثناء تغطية مسيرات العودة

الجبهة بالسجون تُحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة القائد حسام الرزة

الجبهة بالسجون تُحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة القائد حسام الرزة

منوعات

بعد تبادل القبلات.. نجوى كرم تكشف حقيقة زواجها سراً من ماجد المهندس

بعد تبادل القبلات.. نجوى كرم تكشف حقيقة زواجها سراً من ماجد المهندس

نيكولاس كيج يطلب الطلاق من زوجته الجديدة بعد 4 أيام فقط لسبب غريب

نيكولاس كيج يطلب الطلاق من زوجته الجديدة بعد 4 أيام فقط لسبب غريب

أحمد سعد مع الراقصة جوهرة بعد انفصاله عن سمية الخشاب

أحمد سعد مع الراقصة جوهرة بعد انفصاله عن سمية الخشاب

شيرين تتلقّى اتصالًا من محمد صلاح.. ماذا دار بينهما؟

شيرين تتلقّى اتصالًا من محمد صلاح.. ماذا دار بينهما؟

محمد رمضان يحيي حفله الغنائي &#34;عاريًا&#34; ويصعد المسرح بسيارته &#34;البورش&#34;

محمد رمضان يحيي حفله الغنائي "عاريًا" ويصعد المسرح بسيارته "البورش"

&#34;لبستي البطانة ونسيتي الفستان المرة دي&#34;.. رانيا يوسف تواصل جرأتها والجمهور يواصل الهجوم

"لبستي البطانة ونسيتي الفستان المرة دي".. رانيا يوسف تواصل جرأتها والجمهور يواصل الهجوم

بوسي شلبي خدعت الجميع بحلقة سمية الخشاب

بوسي شلبي خدعت الجميع بحلقة سمية الخشاب

فلة الجزائرية تعلن ترشحها للرئاسة

فلة الجزائرية تعلن ترشحها للرئاسة

مها أبوعوف تكشف تفاصيل مُرعبة عن شبح &#34;الخواجة اليهودي&#34; الذي عاش معهم 30 عاماً

مها أبوعوف تكشف تفاصيل مُرعبة عن شبح "الخواجة اليهودي" الذي عاش معهم 30 عاماً

من مناسك العُمرة بالسعودية إلى ضريح شيعي بالعراق.. ماذا تفعل إلهام شاهين؟

من مناسك العُمرة بالسعودية إلى ضريح شيعي بالعراق.. ماذا تفعل إلهام شاهين؟

عربي

استطلاع: %5.9 فقط من اللاجئين السوريين يرغبون بالعودة لبلادهم

استطلاع: %5.9 فقط من اللاجئين السوريين يرغبون بالعودة لبلادهم

السعودية تعتقل مواطنة ادعت بيع مقتنيات للملك فهد

السعودية تعتقل مواطنة ادعت بيع مقتنيات للملك فهد

القمة العربية: لا توافق على عودة سوريا

القمة العربية: لا توافق على عودة سوريا

الحريري يعود إلى بيروت بعد جراحة القلب

الحريري يعود إلى بيروت بعد جراحة القلب