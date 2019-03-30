حماس: تضحيات شعبنا تُؤكد إصراره على التمسك بأرضه ومقاومته

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الدائرة الإعلامية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في منطقة الخارج، رأف مرة، أن تضحيات شعبنا في الداخل والخارج، أثبتت إصراره على التمسك بوحدة الأرض، وحقه في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل والتمسك بحق العودة.وشدد مرة خلال تصريح صحفي في الذكرى الـ 43 ليوم الأرض، على رفض الحركة سياسة التنازل عن أي شبر من الأرض الفلسطينية، وعلى حق شعبنا في المقاومة الشاملة حتى التحرير والعودة.وأضاف أن يوم الأرض مناسبة وطنية فلسطينية ترمز إلى التمسك بكامل الأرض الفلسطينية دون تمييز ودون فصل أو تنازل، ومناسبة للتمسك بالهوية الوطنية في الداخل والخارج وبالمقاومة والتحرير والعودة.وأكد مرة وقوف الحركة إلى جانب أهلنا في فلسطين المحتلة في مواجهة الإرهاب المحتل بكل أدواته.ونوه إلى أهمية دور اللاجئين الفلسطينيين في العالم بالشراكة الوطنية وتقرير المصير، وفي معركة التحرير والعودة وبناء الوحدة الوطنية على قاعدة مقاومة الاحتلال ورفض الاعتراف به.ولفت مُرة إلى أن مسيرات العودة في قطاع غزة، أكدت أهمية الحراك المدني في استعادة الحقوق.