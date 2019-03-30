شاهد: آخر رسائل أول شهيد بمليونية "الأرض والعودة"

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، صورة للشهيد محمد سعد (20 عاماً)، والذي استشهد بشظايا نيران الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم.





وتظهر الصورة، الشهيد سعد وهو يحمل لافتة كتب عليها "ارفعوا الحصار عن غزة"، حيث اعتبرت أن هذه اللافتة آخر رسائل الشهيد سعد، وفق رواد مواقع التواصل.





يذكر أن سعد استشهد صباح اليوم، شرق مدينة غزة، حيث يستعد الفلسطينيون لإحياء مليونية "الأرض والعودة"، حيث إن سعد مصاب سابق في أحداث مسيرات العودة وكسر الحصار.





رام الله - دنيا الوطن