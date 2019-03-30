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قطر: بوش طلب منا إقامة علاقات مع حركة حماس

قطر: بوش طلب منا إقامة علاقات مع حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
نفت قطر، دعم بلادها لجماعة (الإخوان المسلمين)، مبينة في الوقت ذاته، أن الولايات المتحدة هي من دفعت الدوحة إلى إقامة علاقات مع حركة حماس.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر، لموقع (المونيتور)، رداً على سؤال بشأن موضوع العلاقات بين قطر وجماعة الإخوان، وحركة حماس والجماعات المرتبطة بهما في المنطقة: "لا ندعم بالتأكيد الإخوان المسلمين، فمثلاً الدعم القطري لتونس ومصر لم يتوقف، وكان مستمراً قبل فترة حكم (الإخوان) وخلال عهد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وخلال حكم حركة (النهضة) في تونس وخارجها".

وبخصوص العلاقات بين الدوحة وحماس، لفتت المتحدثة إلى أنه لم يكن هناك أي اتصالات تقريباً بينهما حتى تلقت قطر طلباً بهذا الخصوص من إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن للتوسط في النزاع.

وأشارت الدبلوماسية القطرية إلى أن أكبر استثمار قطري في تونس تم خلال عهد الحكومة الحالية ذات التوجهات العلمانية والتي تقودها حركة (نداء تونس).

وذكرت، أن كل ذلك يؤكد دعم قطر لهاتين الدولتين بصرف النظر عمن يحكمهما، وتابعت بشأن موقف الدوحة تجاه الإخوان: "لا نعارضهم لكننا لا ندعمهم".

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