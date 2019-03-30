جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تسللهم لغلاف غزة



ونشر "مفزاك لايف" الإسرائيلي: نشر أول.. الجيش الإسرائيلي اعتقل عدداً من الفلسطينيين، عبروا السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة نحو الداخل.





بينما قال موقع (والا الإسرائيلي): الجيش الإسرائيلي يعيد طفلين فلسطينيين يبلغان من العمر حوالي 8 أعوام إلى قطاع غزة بعد عبورهما السياج من جنوب/وسط قطاع غزة صباح اليوم حيث ضبط بحوزتهما سكين.



يذكر، أن الفلسطينيين يستعدون اليوم للمشاركة في مسيرة مليونية، بمناسبة مرور عام على مسيرات العودة، وإحياءً ليوم الأرض الفلسطيني.



أعلنت وزارة الصحة، بغزة، صباح اليوم السبت، عن استشهاد مواطن جراء إصابته بشظايا من قوات الاحتلال شرقي مدينة غزة، وبذلك يعتبر أول شهيد في تلك المسيرات.



رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن اعتقال عدد من الفلسطينيين عبروا السياج الفاصل.