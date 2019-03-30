استطلاع: %5.9 فقط من اللاجئين السوريين يرغبون بالعودة لبلادهم

رام الله - دنيا الوطنبيّنت دراسة جديدة، أن 5.9% فقط من اللاجئين السوريين يرغبون في العودة إلى بلادهم عام 2019، فيما لا يرغب 19.3% من اللاجئين في العودة.وقالت الدراسة، التي أطلقتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في آذار/ مارس الحالي: إن الذين يرغبون بالعودة استندوا في قرارهم على عوامل أبرزها تحسّن الوضع الأمني في مكان سكنهم الأصلي، ولمّ شمل الأسرة.وتستضيف المملكة الأردنية الهاشمية، أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، منهم 671.148 لاجئاً مسجلاً لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.وأجرت المفوضية الدراسة في الفترة بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 وشباط/ فبراير 2019، في دول مصر ولبنان والأردن والعراق، حيث أجاب 2.016 لاجئين سوريين على الأسئلة، فيما لم تشارك تركيا في المسح الاستقصائي.وأوضحت الدراسة أن 69.3% من المستطلعين يرغبون في العودة يومًا ما، لكن لا يخططون لذلك في غضون الأشهر الـ 12 المقبلة، مبرّرين ذلك بانعدام الأمن والسلامة في سوريا، وقلة أو عدم إمكانية الوصول إلى مسكن.