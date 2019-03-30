السعودية تعتقل مواطنة ادعت بيع مقتنيات للملك فهد

رام الله - دنيا الوطنكذب مسؤول بمؤسسة الأميرة العنود الخيرية، مقاطع متداولة بشأن بيع مقتنيات الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز، في مزاد علني بقصره في مدينة الطائف.ووفق ما نقلت صحيفة (عكاظ) عن المسؤول "الذي لم تكشف هويته"، فإن رجال الأمن في مركز السلامة بمدينة الطائف، نجحوا في القبض على امرأة متهمة بالتصوير والتعليق ونشر مقاطع متداولة حول قصر الملك فهد.وأكد المسؤول، أن "كل من سيثبت عليه لاحقاً جرم انتهاك حرمات المنزل القديم للأميرة العنود بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود (زوجة الملك فهد) بحي الخالدية في الطائف والتعدي عليه، سيكون تحت طائلة المساءلة الشرعية والنظامية".كما حذر من تداول المقاطع المتعلقة بأخبار مماثلة، داعياً إلى ضرورة التحري في مثل هذه الأمور.يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر روادها في السعودية، قد شهدت خلال اليومين الماضيين، انتشار مقاطع فيديو تقول: إن مزاداً علنيا سيجري على مقتنيات تخص قصر الملك فهد بمدينة الطائف غربي البلاد.