صور: بدء توافد المواطنين لنقاط التماس استعداداً لـ"مليونية العودة"





وقال الناطق العسكري لكتائب المقاومة الوطنية، أبو خالد: الكتائب رفعت درجة الاستعداد في صفوف مقاتليها إلى درجة القصوى، وحذر الاحتلال من التغول بدماء الشعب الفلسطيني، وأن أية جريمة يرتكبها الاحتلال بحق المتظاهرين، ستلقى رداً مناسباً مع حجم العدوان.



وأكدت وزارة الصحة والمؤسسات الصحية الشريكة على أنها أنهت استعداداتها وجهوزيتها في المستشفيات والنقاط الطبية وسيارات الإسعاف لمواكبة انطلاق فعاليات مليونية الأرض والعودة اليوم شرق قطاع غزة.



وأعلنت وزارة الداخلية أيضاً، انها أنهت استعداداتها وترتيباتها لدعم وإسناد الجماهير المُشاركة في فعاليات "مليونية الأرض والعودة" في ذكرى يوم الأرض، المقررة السبت الموافق 30 آذار/ مارس 2019.















بدأ تجمع الشبان الفلسطينيين بنقاط التماس في القطاع، استعداداً لانطلاق مسيرة "مليونية الأرض والعودة" التي دعت إليها الفصائل، من أجل إحياء ذكرى "يوم الأرض"، ومرور عام على انطلاق "مسيرات العودة".فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم السبت، عن استشهاد المواطن محمد جهاد جودت سعد (20 عاماً) جراء إصابته بشظايا بالرأس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي غزة.ويشار إلى أن الشهيد سعد، هو الأول الذي يرتقي في "يوم الأرض ومليونية العودة".