النخالة والعاروري: أي عدوان يستهدف مليونية الأرض والعودة سيلقى رداً يتناسب معه





جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته قيادتا الحركتين، في بيروت برئاسة صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، وزياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي.





ويستعد الفلسطينيون في جميع أماكن تواجدهم لإحياء الذكرى 43 ليوم الأرض، فيما تنظم في قطاع غزة مليونية الأرض والعودة في الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة وكسر الحصار.









رام الله - دنيا الوطنأكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، على أن أي "عدوان من قبل الاحتلال، يستهدف مليونية الأرض والعودة، سيلقى رداً يتناسب مع حجم العدوان".