بـ 500 مليون دولار.. قرارات عربية لدعم فلسطين

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، كمال حسن علي، إن قرارات اقتصادية، ستصدر عن القمة العربية من بينها توفير 500 مليون دولار لفلسطين، وإصدار قرار صريح بشأن أزمة الجولان.وأضاف حسن، وفق ما أوردت صحيفة (القدس)، أن القادة العرب اتخذوا قراراً لدعم الاقتصاد الفلسطيني بمنح تمويلات لصندوقي القدس والأقصى بـ 500 مليون دولار، ودعم المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.