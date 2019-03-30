الدفاع المدني يتعامل مع 16 حادث حريق وإنقاذ

رام الله - دنيا الوطنتعاملت طواقم الدفاع المدني خلال يوم الجمعة 29/3/2019 حتى صباح السبت 30/3/2019 ، مع 16 حادثاً، منها 7 حالات إطفاء وحوادث حرائق و9 حالات تقديم مساعدة وحوادث إنقاذ في محافظات الضفة.التعامل مع خمسة حوادث سير كانت: حادث إنقلاب مركبة على مفترق بلدة دير الغصون شمال طولكرم، وانقلاب مركبة في بلدة أبو العسجا شرق مدينة دورا بمحافظة الخليل، واصطدام مركبة بجانب الطريق في بلدة السموع جنوب الخليل، وتصادم مركبتين في منطقة السيميا ببلدة السموع جنوب الخليل، وتصادم بين مركبتين في بلدة الرام شمال القدس.وإنقاذ عالقين من داخل مصعد كهربائي بأحد المباني في بلدة الرام شمال القدس.وإزالة شجرة آيلة للسقوط ببلدة يعبد جنوب غرب جنين.وإزالة زيوت عن الشارع الرئيس في حي أم الشريط بمدينة البيرة، وعن شارع الإرسال في مدينة رام الله.وسحب مركبة عالقة في بلدة أبو ديس شرق القدس.واحتراق مركبة في بلدة قطنة شمال غرب القدس.واحتراق غرفة داخل منزل قديم بمخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم. .واحتراق حطب داخل بركس لتربية المواشي، أدى لنفوق رأسي أغنام في بلدة نعلين غرب رام الله .