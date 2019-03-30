كتائب المقاومة الوطنية تُحذر الاحتلال من التغول والولوغ في الدم الفلسطيني

دعت كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شعبنا الفلسطيني إلى أوسع مشاركة في "مليونية الأرض والعودة"، والتي ستنطلق اليوم السبت، في الذكرى الثالثة والأربعين لإحياء يوم الأرض الخالد، وتزامناً مع دخول "مسيرات العودة وكسر الحصار" في قطاع غزة عامها الثاني، والتي سطر فيها الفلسطينيون أروع صور النضال والتحدي، وقدموا التضحيات الهائلة والعظيمة.





جاء ذلك خلال تصريح لـ (أبو خالد) الناطق العسكري باسم كتائب المقاومة الوطنية، حذر فيه الاحتلال الإسرائيلي من التغول والولوغ بدماء شعبنا الفلسطيني، مؤكداً أن أية جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين، ستلقى رداً مناسباً مع حجم العدوان، وأن المقاومة ستكون حاضرة للدفاع عن شعبنا، وستوجه ضرباتها لهذا الاحتلال المجرم الذي لا يفهم سوى لغة الدم، مشدداً على أن كتائب المقاومة الوطنية، رفعت درجة الاستعداد في صفوف مقاتليها إلى الدرجة القصوى.





وعاهدت الكتائب شعبنا الفلسطيني، بأن تبقى كما كانت دائماً الدرع الحصين والحامية له، وستبقى وفية لدماء الشهداء وعذابات الأسرى البواسل، الذين يقاومون الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال داخل السجون، والثأر لهم، وأن تستمر بالمقاومة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا وقدسنا.

رام الله - دنيا الوطن