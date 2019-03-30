معروف: ما قام به الاحتلال من قرصنة لصفحة الهيئة العليا انحطاط وعنجهية

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف: إن ما قام به الاحتلال، صباح اليوم، يعكس عنجهية وصلف، وعدم قدرة على تقبل الرأي الآخر.





وأضاف في بيان له: تم اختراق الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، والقرصنة على أرقام (واتساب) لمديري المجموعات، التي تدعو للمشاركة في المسيرات.





وقال معروف: إن "سلوك الاحتلال يوضح مدى الانحطاط الذي يحكم عقلية المحتل، وعدم مغادرته لفكرة السرقة والقرصنة على حقوق الغير، حتى لو كانت بالكلمة".







رام الله - دنيا الوطن