شؤون فلسطينية

معروف: ما قام به الاحتلال من قرصنة لصفحة الهيئة العليا انحطاط وعنجهية

معروف: ما قام به الاحتلال من قرصنة لصفحة الهيئة العليا انحطاط وعنجهية
الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف: إن ما قام به الاحتلال، صباح اليوم، يعكس عنجهية وصلف، وعدم قدرة على تقبل الرأي الآخر.

وأضاف في بيان له: تم اختراق الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، والقرصنة على أرقام (واتساب) لمديري المجموعات، التي تدعو للمشاركة في المسيرات.

وقال معروف: إن "سلوك الاحتلال يوضح مدى الانحطاط الذي يحكم عقلية المحتل، وعدم مغادرته لفكرة السرقة والقرصنة على حقوق الغير، حتى لو كانت بالكلمة".


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