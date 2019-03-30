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القمة العربية: لا توافق على عودة سوريا

القمة العربية: لا توافق على عودة سوريا
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم القمة العربية، محمود الخميري: إن استعادة سوريا لعضويتها في جامعة الدول العربية "يحتاج إلى توافق عربي"، مبينًا أن هذا الأمر "لا يزال مفقوداً في الوقت الراهن".

وأعرب الخميري، عن أمله في التوصل إلى صيغة مشتركة لحل الأزمة السورية، حيث أكد أن الحل بشأن الأزمة السورية بين الدول العربية لم ينضج بعد، وأن هناك تفاعلاً عربياً كبيراً ومشاورات واسعة تجرى حالياً.

وحول ملف الجولان السوري المحتل، شدد المتحدث باسم القمة العربية على أن هناك بياناً تمت صياغته لعرضه على القادة ورؤساء الدول خلال القمة العربية، الأحد المقبل.

وأشار إلى أن الموقف العربي، رافض لقرار الرئيس الأميركي الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية، باعتباره مخالفاً لميثاق الأمم المتحدة، والقوانين الدولية، والقرارات الشرعية ذات الصلة.

وعن القضية الفلسطينية، قال المتحدث باسم ​القمة العربية: "إنها تنفرد باهتمام كبير"، مضيفاً: "الدول العربية ستعلن التزامها بالسلام في ​الشرق الأوسط​، وستحاصر ​إسرائيل​ بالقانون الدولي".

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