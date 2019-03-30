العالول يُعلّق على تفاهمات حماس وإسرائيل





وقال العالول في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: كان هناك عدد كبير من التفاهمات بين حماس وإسرائيل من خلال المصريين الأيام الماضية، وهي ليست متعلقة فقط بمسيرة يوم الأرض، ولكن مجموعة من القضايا الأخرى".





وأضاف: جزء من التفاهمات تم الاتفاق عليه، وجزءٌ منها تحت البحث، ومتعلقة بقضايا مادية واقتصادية، وكم المال الذي سيدخل 30 أو 40 مليون دولار من قطر، عبر إسرائيل إلى قطاع غزة، وكم المسافة التي سيتم الاقتياد بها".





وتابع العالول: "بغض النظر نحن اليوم نتحدث عن هذه المناسبة عن ذكرى يوم الأرض ذكرى، نحييها لشهداء يوم الأرض وبالنسبة لنا كل أيامنا يوم الأرض، نناضل ونعيش ونحيا في كل أيامنا من أجل الأرض".



وأضاف نائب رئيس حركة فتح: "الأرض أساس ومادة الصراع مع المحتل وفي هذا الموضوع ما نريد أن نقوله أنه يشكل درساً مهماً بالنسبة لنا، وعلينا أن نتعظ من موضوع يوم الأرض، وهذا الدرس أن أبناء شعبنا أؤلئك الذين ضحّوا في الخط الأخصر والذين خرجوا متصدين لهذا الاحتلال، ومدافعين عن الأرض".



وأكد العالول أن كل ما كان يسعى إليه الاحتلال، ذهب هباءً في هذا الأمر، وأن هذا الشعب متمسك بأرضه وجاهز للتضحية لها، وعندما نحيي هذه الذكرى، نحيي ذكرى شهداء يوم الأرض لأن كل أيامنا من أجل الأرض".



وأردف: "يحيي الشعب هذه الذكرى وتستمر الفعاليات في كل مكان في كل المحافظات في رام الله وطوباس والأغوار وهذه مسألة مهمة، لأن هناك أماكن مستهدفة من قبل الاحتلال كل يوم، وهنا كل أسبوع هناك فعالية إحياءً للأرص وتصدي للاستيطان، في الأراضي المهددة بالمصادرة".



وأكد العالول أن "الشعب متمسك بأرضه وجاهز للدفاع عن الأرض، وهذه الفعاليات لن تتوقف أبداً، وهي يومية والأسابيع المقبلة سيتم تكثيفها، لأن أطماع الاحتلال تزداد كل يوم".





وتابع: "هناك محاولة شرعنة كاذبة لمصادرة الأرض وضمّها، كما تم في الجولان، وقبل ذلك في موضوع القدس، وهذه الإجراءات اتخذها ترامب، الذي لا يملك شيئاً، لا في القدس ولا الجولان من أجل أن يوقع عليه".

رام الله - دنيا الوطنتحدّث نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، اليوم السبت، عن المفاوضات التي تجرى بين حركة حماس وإسرائيل برعاية مصرية، بالإضافة إلى إحياء الذكرى 43 ليوم الأرض.