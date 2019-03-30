الرئيس عباس: فلسطين لن تكون إلا للفلسطينيين والدولة آتية لا محالة

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن فلسطين لن تكون إلا للفلسطينيين، لافتاً إلى أن الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية آتية لا محالة.



وحيا الرئيس عباس، بهذه المناسبة دماء شهداء يوم الأرض وكافة شهداء شعبنا وأمتنا العربية وأحرار العالم، الذين استشهدوا من أجل فلسطين، وكذلك الجرحى والأسرى، مجدداً التأكيد على أنه لا تنازل عن حرية أسرانا البواسل، ومتمنياً الشفاء العاجل لجرحانا.

وأضاف الرئيس عباس، وفق ما أوردت (وفا)، أن المعاناة التي عاشها شعبنا على مدار 100 عام والتضحيات الجسام التي قدمها هذا الشعب العظيم، لن تذهب هدراً.وأشار الرئيس عباس، إلى أن ذكرى يوم الأرض الخالد مناسبة لنجدد العهد لشعبنا على التمسك بالثوابت والحفاظ على المقدرات، متابعاً: "بصمود شعبنا قادرون على إفشال المؤامرات كافة التي تحاك ضده".