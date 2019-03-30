الداخلية تُنهي استعداداتها لدعم وإسناد "مليونية الأرض والعودة"

الاحتلال الإسرائيلي.



وأكد المصري، أن أفراد ومنتسبي وزارة الداخلية والأمن الوطني، هم جزء من الشعب الفلسطيني، يشاركون أبناء شعبهم إحياء هذه الذكرى، وسيكونون بجانبهم وفي خدمتهم، مُهيباً بالمواطنين للتعاون معهم.



وفي الختام، عبّر العميد المصري عن أمله في أن تتم هذه المناسبة الوطنية بنجاح، مُهيباً بالمواطنين في حال حدوث أي طارئ الاتصال بالرقم الوطني المجاني للعمليات المركزية بوزارة الداخلية (109).



رام الله - دنيا الوطنأنهت وزارة الداخلية والأمن الوطني استعداداتها وترتيباتها لدعم وإسناد الجماهير المُشاركة في فعاليات "مليونية الأرض والعودة" في ذكرى يوم الأرض، المقررة غداً السبت الموافق 30 آذار/مارس 2019.بهذا الصدد، قال مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية العميد عبد الباسط المصري: إن الوزارة استنفرت جميع الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية؛ من أجل القيام بواجبها الوطني والإنساني تجاه أبناء شعبنا في هذا اليوم الوطني، الذي يُوحّد جميع أطياف الشعب الفلسطيني.وأضاف المصري: أن انتشار عناصر الأمن من جميع الأجهزة المختصة، سيبدأ مع ساعات صباح يوم السبت على المفترقات والشوارع الرئيسة ومخيمات العودة في جميع المحافظات؛ من أجل تسهيل وتأمين تحرّك الجماهير إلى أماكن التجمع في المناطق الشرقية لقطاع غزة، لافتاً إلى أن الأجهزة الخدماتية، لاسيما الدفاع المدني والخدمات الطبية، ستواصل القيام بدورها في متابعة أي حالات أو إصابات تقع في صفوف المتظاهرين من قبل قوات