الحساينة يتفقد المختبرات العلمية والتجهيزات الممولة من المنحة الكويتية

رام الله - دنيا الوطنتفقد م وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد الحساينة المختبرات العلمية والتجهيزات الحديثة في جامعة الإسراء والممولة من المنحة الكويتية بقيمة 250 ألف دولار أمريكي.وتقدم الوزير الحساينة، بالشكر والعرفان لدولة الكويت الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً والصندوق الكويتي على دعم ومساندة أبناء شعبنا الفلسطيني.وأكد الوزير الحساينة، على أن شعبنا الفلسطيني، يمتلك طاقات وعقولاً كبيرة، واجهت التحديات والصعاب، وتقدمت نحو بناء دولتنا الفلسطينية.