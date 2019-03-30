الحريري يعود إلى بيروت بعد جراحة القلب

رام الله - دنيا الوطنعاد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إلى بيروت قادماً من باريس، حيث أجرى جراحة في القلب، إلا أنه من غير المتوقع أن يمارس مهامه الرسمية حتى الأسبوع المقبل.ووفق ما قال مكتب رئيس الوزراء، فإن الحريري (48 عامًا) عاد في وقت متأخر، بعد جراحة لتركيب دعامة في القلب.وخلال غيابه، مثله أعضاء من حزبه في المهام الاجتماعية، لكن تم تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، وبعض جلسات مجلس النواب إلى حين عودته.