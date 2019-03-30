دولي

عبر وثيقة سرية.. ترامب يدعو كيم لنقل أسلحته النووية لأمريكا

عبر وثيقة سرية.. ترامب يدعو كيم لنقل أسلحته النووية لأمريكا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خلال قمة هانوي، وثيقة سرية تدعو إلى نقل الأسلحة النووية، ووقود القنابل والصواريخ إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وحسب وكالة (رويترز)، فإن الرئيس ترامب سلم نظيره الكوري الشمالي الوثيقة التي كتبت باللغة الكورية والإنجليزية في 28 شباط/ فبراير في فندق متروبول في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال أمس الجمعة: إنه قرر الأسبوع الماضي، عدم فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية، لأنه يرغب في الحفاظ على علاقة طيبة بزعيمها كيم جونغ أون، ولأن الشعب الكوري الشمالي "يعاني كثيراً" بالفعل.

وفي تصريح للصحفيين بمنتجعه في فلوريدا، أضاف ترامب: "لا أعتقد أنه من الضروري فرض عقوبات إضافية في هذا التوقيت، هذا لا يعني أني لن أفرضها فيما بعد".

وأوضح ترامب أنه يرتبط بعلاقة طيبة للغاية مع كيم، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على هذه العلاقة، على الأقل لأطول فترة ممكنة.

يذكر، أن القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، التي عقدت في هانوي في 27-28 شباط/ فبراير، قد انتهت دون توقيع الوثيقة المشتركة التي كان مخططاً لها مسبقاً، كما هو موضح سابقاً في الجدول الزمني للبيت الأبيض.

وكان من المتوقع، أن يتم التوقيع خلال قمة هانوي على اتفاقيات تهدف إلى نزع السلاح النووي وتعزيز السلام الإقليمي وتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، إلا أن ترامب أشار إلى أن الطرفين فضلا تأجيل ذلك.

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