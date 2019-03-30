عريقات لـ"فريدمان": أرضنا اسمها فلسطين وهذه رسالتنا للقادة العرب في قمتهم





وأضاف عريقات: أن "الموقف العربي قبل ساعات من انعقاد القمة العربية في تونس، يتحدث أنه لا معنى أن تكون فلسطين دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها، ويعتبر أن الاستيطان جريمة حرب، وهذا هو الموقف الفلسطيني والعربي، كما تم التعبير عنه في قمة الظهران، قمة القدس، وهذا ما سيصدره بيان قمة تونس".



وتابع: "لا بد من صناع القرار في العالم العربي، أن يتخذوا موقفاً تجاه من يصدر قرارت من جانب واحد، ويعتبر أن أمن إسرائيل مقدس، وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل دفاع عن النفس".





وتساءل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: "هل توجد دولة عربية آمنة من قرارت ترامب، هذه الإدارة لن تكون آمنة على الحدود والشعوب في الدول العربية، لذلك آن الأوان لصناع القرار أن يضعوا خطة طريق للتعامل مع الإدارة الأمريكية، وللأسف الأسلوب الحالي هو أن كل دولة تقوم بما هو عليها لتحمي نفسها من علاقات واتفاقيات، وأنا أقول أن هذا الرجل لا يحترم عهداً أو ميثاقاً"



وأضاف عريقات: "ترامب وللأسف يعمق الصراعات العربية وهو يقول للعرب أن ما أخذ بالقوة يحتفظ فيه بالقوة، وعليكم أن تعترفوا أنكم خسرتم وعليكم الاستسلام".



وتابع: "هذه الأرض ممتدة عميقة جداً، وبالأمس واليوم وغداً، سيعرف العالم أن الشعب الفلسطيني وُجد ليبقى، لتحقيق الحرية والعدالة والاستقلال، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا هو الوعد و(صفقة القرن) لن تمر".

رام الله - دنيا الوطنقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم السبت: إن السفير الأمريكي في إسرائيلي هو السفير التوراتي للإدارة الأمريكية، وهو السفير الرسمي للرئيس ترامب.جاء ذلك، رداً على تصريحات مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكي، الذي علّق على أن تصريحات فريدمات ليست تصريحات رسمية.وأضاف عريقات في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن فريدمان يتحدث رسمياً أكثر من وزارة الخارجية الأمريكية، مشدداً على أن ردنا على فريدمان عندما قال: إن الضفة الضفة هي (يهودا والسامرة) هو أن "هذه الأرض اسمها فلسطين وستبقى فلسطين، ولا يوجد اسم آخر غير فلسطين".وتابع: "هذا ردّنا على فريدمان، وما يحدث فوضى عارمة وخرق للقانون الدولي، وإدارة أمريكية تسعى نحو التطرف وقانون الغاب، ولن نسمح بتغييرٍ على القانون الدولي".