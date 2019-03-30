إسرائيل تُدين فرنسياً بتهمة "تهريب أسلحة لقطاع غزة"

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة القضاء الإسرائيلية، أمس الجمعة، إن فرنسياً كان يعمل في قنصلية بلاده في القدس، أدين بتهريب أسلحة من غزة إلى الضفة الغربية، بعدما اعترف كجزء من صفقة قضائية.



وأوضحت أنه سيحكم عليه في إطار الصفقة القضائية بالسجن لمدة سبع سنوات، وسيصدر الحكم بحقه في الثامن من نيسان/ أبريل المقبل.





وأكدت الوزارة، وفق ما أوردت (فرانس برس)، أنه في إطار صفقة قضائية بين محامي المتهم الفرنسي رومان فرانك، وبين الادعاء، اعترف المتهم وتمت إدانته.وأضافت الوزارة، أن فرانك أدين بثلاث تهم في محكمة بئر السبع، تشمل تهريب أسلحة من غزة إلى الضفة الغربية والاتجار فيها، والاحتيال.وكان الفرنسي الذي لا يتمتع بحصانة دبلوماسة، يعمل بالتعاقد كسائق لحساب القنصلية الفرنسية، واتهمته إسرائيل بأنه استغل الحماية النسبية التي توفرها له وظيفته لنقل نحو 70 مسدسًا وبندقيتين آليتين خمس مرات بسيارة القنصلية بين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.وتعد القضية محرجة بالنسبة للدبلوماسية الفرنسية، رغم تأكيد جهاز الشاباك الإسرائيلي، أن السائق الفرنسي الشاب "فعل ذلك للحصول على المال، ومن تلقاء نفسه وبدون علم رؤسائه".وأكد محاميه كينيث مان خلال جسلة استماع في تشرين الثاني/نوفمبر، أن موكله غير "منخرط عقائديًا ولا سياسيًا في النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني".وتابع "لقد تعرض لضغوط وخدع" من باقي المتهمين، بدون تقديم توضيحات في هذا الشأن.وبحسب جهاز الشاباك، فإن فرانك كان يتلقى الأسلحة من موظف في المركز الثقافي الفرنسي بغزة، ويخرجها من القطاع المحاصر بسيارة القنصلية العامة، وعند وصوله إلى الضفة الغربية يسلم الأسلحة لشخص يتولى بيعها لمهربين.وبحسب لائحة الاتهام، فان فرانك حصل لقاء ذلك على نحو 5500 دولار.