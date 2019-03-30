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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم نحالين وبلدة بيتونيا وعصيرة القبلية

قوات الاحتلال تقتحم نحالين وبلدة بيتونيا وعصيرة القبلية
ارشيف
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وأفاد نائب رئيس بلدية نحالين هاني فنون، أن قوة من جيش الاحتلال، اقتحمت البلدة وتمركزت وسطها، وقامت بإطلاق قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن اصابات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في بلدة بيتونيا غربي محافظة رام الله والبيرة.

وقال رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة: إن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة وتمركزت أمام مبنى البلدية، وشرعت بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت باتجاه المواطنين العزّل.

وأشار إلى أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والعشرات من شبان البلدة، الذين تصدّوا لجنود الاحتلال بالحجارة، قبل أن تنسحب قوات الاحتلال من البلدة.

وأفادت مصادر طبية بأنه لم تسجّل أي إصابات في صفوف المواطنين خلال المواجهات.

كما اقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال، الحيْ الشرقي في قرية عصيرة القِبلية جنوب نابلس.

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