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شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تُجبر عائلة عسكر في بلدة حزما على هدم "بركس" ذاتياً

سلطات الاحتلال تُجبر عائلة عسكر في بلدة حزما على هدم "بركس" ذاتياً
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، عائلة عسكر في بلدة حزما شمال القدس المحتلة، على هدم "بركس" يعود للعائلة، ويقع وسط مستوطنة (بسغات زئيف) المقامة على اراضي البلدة.

وقال محمد عسكر، أحد أصحاب البركس: "إن سلطات الاحتلال أجبرتهم على هدم البركس ذاتياً بعد قرار المحكمة الإسرائيلية العليا، والذي أمهلهم حتى منتصف الشهر المقبل لتنفيذ الهدم، وإلا ستقوم طواقم الاحتلال بذلك، وعليهم دفع تكاليف وأجرة الهدم"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف: أن سلطات الاحتلال تحاول السيطرة على قطعة الأرض المقام عليها "البركس" ومنشآت أخرى منذ حوالي (35 عاماً)، وخاضت العائلة المحاكم لحماية الأرض والعقارات، حيث ادعت سلطات الاحتلال بأن "الأرض مصادرة يمنع البناء فيها"، وبعد إثبات حقنا بها، أدعت أن "الأرض تعود لحارس أملاك الغائبين"، والعام الماضي، أصدرت المحكمة العليا قرارها القاضي بتثبيت ادعاء سلطات الاحتلال.

وأوضح عسكر، أن قرار "العليا الاسرائيلية" يأتي لخدمة المشاريع الاستيطانية داخل مستوطنة (بسغات زئيف)، حيث تتوسط الأرض المهددة داخل المستوطنة المقامة على أراضي البلدة.

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