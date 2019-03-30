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شؤون فلسطينية

المجلس المركزي لأولياء الأمور واللجنة المشتركة للاجئين تؤكد التزامها بالإضراب اليوم

المجلس المركزي لأولياء الأمور واللجنة المشتركة للاجئين تؤكد التزامها بالإضراب اليوم
إحدى مدارس أونروا-أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أكد المجلس المركزي الأعلى لأولياء الأمور، التزامه الكامل بالإضراب الشامل، الذي أعلنته القوى الوطنية والإسلامية.

وأصدر المجلس بياناً، أكد فيه أنه في الوقت الذي تتعرض فيه القضية الفلسطينية لأبشع هجمة صهيونية أمريكية تستهدف الأرض والقدس واللاجئين، وفِي ذكرى يوم الأرض الذي تحييه جماهير شعبنا يوم السبت الموافق 30/3/2019 في الداخل والخارج والشتات، وفِي هذا اليوم الوطني، الذي تؤكد فيه حقنا في أرضنا التي طردنا وهجرنا منها، نؤكد وقوفنا مع الكل الفلسطيني والتزامنا الكامل بالإضراب الشامل، الذي أعلنته القوى الوطنية والإسلامية، تأكيداً على انتمائنا لفلسطين وللهوية الوطنية الفلسطينية، وأيضاً حفاظاً على طلابنا وسلامتهم أينما كانوا.

كما أعلنت اللجنة المشتركة للاجئين، أن مدارس ومرافق (أونروا) في قطاع غزة، هي جزء من الإضراب الشامل يوم السبت الموافق 30/3، لإحياء ذكري يوم الأرض الخالد، والمشاركة بمسيرات العودة وكسر الحصار  بدخولها عامها الثاني.

وأكدت اللجنة المشتركة على قرار مجلس أولياء الأمور لمدارس الوكاله، باعتبار يوم السبت إضراباً شاملاً لكافة مدارس (أونروا).

وأكد المتحدث باسم (أونروا) عدنان أبو حسنة، في تصريحات لـ "دنيا الوطن" أمس، أن مدارس (أونروا) ستعمل اليوم كالمعتاد، ولا يوجد تعليق للدراسة.

وكانت وزارة التربية والتعليم بغزة، قررت يوم الأربعاء الماضي، تعليق الدارسة يوم السبت، لإتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة في مليونية العودة والأرض، التي تأتي لإحياء الذكرى 43 ليوم الأرض.

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