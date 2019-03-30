شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح السبت، استشهاد مواطن برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة غزة.وقالت الوزارة، إن المواطن محمد جهاد جودت شعث (20 عاماً) استشهد جراء إصابته بشظايا في الرأس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي غزة.يتبع..