منخفضٌ جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يضرب البلاد اليوم

رام الله - دنيا الوطنتتأثر البلاد اليوم السبت، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة؛ لذا يكون الجو غائماً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر مائج.وغداً الأحد، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي؛ لذا يكون الجو غائماً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائج.والاثنين، يستمر تأثير المنخفض الجوي؛ لذا يكون الجو غائماً وبارداً إلى شديدة البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر: تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، شدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤية الأفقية، التزحلق على الطرقات.