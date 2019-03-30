شؤون فلسطينية

إضراب شامل بغزة.. الفلسطينيون يحيون "يوم الأرض" واستعدادات لمليونة "الأرض والعودة"

إضراب شامل بغزة.. الفلسطينيون يحيون "يوم الأرض" واستعدادات لمليونة "الأرض والعودة"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يستعد الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة، اليوم السبت، لإحياء "يوم الأرض: في كافة أماكن التواجد الفلسطيني بالضفة الغربية وقطاع غزة والشتات.

ويحيى الفلسطينيون، يوم الأرض عبر العديد من الفعاليات والمسيرات الجماهيرية، وتحديداً في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يصادف اليوم الذكرى الـ 43 ليوم الأرض.

ودعت كافة الفصائل لأوسع مشاركة شعبية في فعاليات يوم الأرض ومليونية الأرض والعودة، المقرر انطلاقها في قطاع غزة، اليوم، على حدود قطاع غزة.

وفي السياق، سيشارك الفلسطينين بمليونية "الأرض والعودة" والتي تأتي في إطار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار، والتي دعت إليها الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

ويصادف اليوم الذكرى السنوية لأولى لانطلاق فعاليات مسيرات العودة التي انطلقت في الثلاثين من آذار/ مارس من العام الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة. 

هذا، وأعلنت كل من جامعة غزة وفلسطين والإسلامية بقطاع غزة، تعليق الدراسة يوم غد السبت، وتأجيل الامتحانات، وذلك تلبية لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، لإضراب شامل، للمشاركة في مليونية العودة والأرض المقررة غداً.

من جهة أخرى، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن يوم غد دوام طبيعي في جميع مدارسها، ولا يوجد تعليق للدراسة.

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