مدفعية الاحتلال تستهدف موقعاً عسكرياً بالقطاع رداً على إلقاء عبوات ناسفة













يأتي ذلك بعدما ألقى شبان فلسطينيون مئات العبوات الناسفة، صوب السياج الفاصل على الحدود الشرقية، ضمن فعاليات وحدة الإرباك الليلي.

رام الله - دنيا الوطناستهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء اليوم الجمعة، نقطة لقوة حماة الثغور قرب مكب النفايات شرق محافظة الوسطى، وفق ما أفادت به مصادر محلية.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة عبر (تويتر): إن دبابة قصفت موقعًا عسكريًّا تابعًا لحركة حماس، ردًّا على إلقاء عبوات ناسفة باتجاه السياج الأمني خلال ساعات المساء.