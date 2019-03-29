البرغوثي: شعبنا يتكاتف لإحياء يوم الأرض رداً على عدوان الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام للمبادرة الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن يوم الأرض هو يوم الوحدة الفلسطينية، حيث تتكاتف كل القوى والفصائل الوطنية في الداخل والخارج وفي أراضي عام 1948م، لإحيائه عبر العديد من الفعاليات والمسيرات، والتي تثبت أن فلسطين كانت وستبقى فلسطينية.وقال البرغوثي: "شاركنا اليوم في عدد من الفعاليات لإحياء يوم الأرض في جبل الريسان والمغير وفي مناطق عديدة أخرى"، كما دعا إلى أوسع مشاركة شعبية غدا لإحياء يوم الأرض في كافة مدن الضفة، والتي ستكون عبر مظاهرات بالقرب من حواجز الاحتلال، ذاكرا منها حاجز حوارة في نابلس، وفي قرية كفر قدوم بقلقيلية، وكذلك في باقي المناطق الأخرى.وطالب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالمشاركة في المسيرة المليونية لإحياء يوم الأرض، آملا أن تكون معلما فاصلا في إحياء يوم الأرض، وكسر الحصار عن قطاع غزة.وأضاف البرغوثي أن خروج شعبنا في المسيرات لإحياء يوم الأرض، تمثل الرد الفلسطيني على إجراءات ترامب ونتنياهو العدوانية بحق أرضنا وشعبنا، كما تحمل لهم رسالة واضحة بأن هذا العدوان لن يؤثر في نضالنا ولا كفاحنا ضد الاحتلال.