عربي

وزير الخارجية المصري: الجولان أرض عربية محتلة من قبل إسرائيل

وزير الخارجية المصري: الجولان أرض عربية محتلة من قبل إسرائيل
سامح شكري
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: إن مصر أكدت للإدارة الأمريكية أن قرارها بشأن الجولان "باطل"، وأنها أرض عربية محتلة من قبل إسرائيل.

وأضاف شكري، في تصريح على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بتونس، أن زيارته للولايات المتحدة كانت تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيد الموقف المصري بأن "الجولان أرض سورية عربية محتلة".

وأشار إلى أنه جرى كذلك بحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز الاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وفيما يتعلق باجتماع وزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة العربية، قال إن هناك جهودا لوضع تصور مشترك للتعامل مع قضية الجولان التي تهم كل عربي، مشددا على أن "الجولان أرض عربية محتلة، وسنؤكد أن قرار الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان باطل".

وعن القضية الفلسطينية، قال إنها "ستظل هي القضية المحورية المركزية للعالم العربي"، مشيرا إلى أن كل الدول العربية تدعمها من أجل نيل الشعب الفلسطيني الشقيق لحقوقه المشروعة كاملةً بإقامة دولته على حدود 67 والقدس عاصمة لها.

وكانت مصر قد ردت للمرة الأولى على نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري، موضحة أن موقفها ثابت ويتطابق مع مقررات الشرعية الدولية.

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