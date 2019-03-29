مقتل خمسة عمال أفغان إثر حريق بمبنى في العاصمة التركية

رام الله - دنيا الوطنقتل خمسة عمال أفغان، وأصيب 11 آخرون، إثر حريق اندلع في مبنى مهجور من ثلاثة طوابق في العاصمة التركية أنقرة في الصباح الباكر يوم الجمعة.وقال الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت لاحق: إن المبنى كان مهجورا وغير مأهول، فيما قال حاكم أنقرة واصب شاهين لوسائل الإعلام الرسمية: إن سبب الحريق لم يحدد بعد.وأظهرت لقطات من الموقع واجهة المبنى وقد احترقت وأصبحت سوداء والنوافذ مهشمة بالمبنى المتضرر أصلا، بينما انتشرت فرق الإطفاء وافراد الشرطة وفرق الطوارئ في المكان لفحص الضرر.وقال بوراك برهان بيكلي، وهو أحد السكان ويعرف الضحايا، إن لاجئين في أنقرة كانوا يستخدمون المبنى كمأوى ووحدة تخزين لقصاصات ورق يجمعونها ويبيعونها لاحقا. وأضاف أن سبب الحريق في اعتقاده هو صمام كهربائي، وفق ما نقلت وكالة رويترز.وتابع بيكلي قائلا: "هم لاجئون، فقراء اتخذوا من بلدنا مأوى بسبب الحرب في أفغانستان".وذكرت وكالات أنباء محلية أن عدد الوفيات بسبب الحريق قد يرتفع وأن السلطات تعمل على تحديد هويات الضحايا.