دولي

البيت الأبيض يوجه تحذيراً لروسيا ودول أخرى تدعم مادورو

البيت الأبيض يوجه تحذيراً لروسيا ودول أخرى تدعم مادورو
نيكولاس مادورو
رام الله - دنيا الوطن
وجّه البيت الأبيض تحذيرا لروسيا ودول أخرى تدعم الرئيس نيكولاس مادورو، من إرسال قوات وعتاد عسكري إلى فنزويلا.

وقال البيت الأبيض وفق ما نقلت وكالة (رويترز): إن الولايات المتحدة ستعتبر هذه الأفعال "تهديدا مباشرا" لأمن المنطقة.

وبعد يومين من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن على روسيا أن تخرج من فنزويلا وجه مستشار الأمن القومي جون بولتون تحذيرا ثانيا في بيان رسمي شديد اللهجة.

وقال بولتون: "نحذر بقوة الأطراف من خارج نصف الكرة الغربي من إرسال عتاد عسكري إلى فنزويلا أو أي مكان في المنطقة بنية بدء أو توسيع عمليات عسكرية".

وأضاف: "سنعتبر هذه الأعمال الاستفزازية تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين بالمنطقة. سنواصل الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة وحمايتها وكذلك مصالح شركائنا في نصف الكرة الغربي".

ووصلت طائرتان تابعتان للقوات الجوية الروسية خارج كراكاس يوم السبت ويعتقد أنهما تحملان 100 من عناصر القوات الخاصة الروسية ومتخصصين في الأمن الإلكتروني.

وقالت روسيا يوم الخميس: إنها أرسلت "متخصصين" إلى فنزويلا في إطار اتفاق للتعاون العسكري لكنها أكدت أن القوات لا تمثل تهديدا للأمن الإقليمي ونحت جانبا تهديدات ترامب.

وندد بولتون بمادورو لاستعانته بدعم عسكري خارجي حتى يبقى في السلطة/ قائلا: إن هذا سيتسبب في "استمرار الأزمة الاقتصادية إلى الأبد مما يدمر اقتصاد فنزويلا ويعرض الاستقرار بالمنطقة للخطر".

أخبار ذات صلة

مقتل خمسة عمال أفغان إثر حريق بمبنى في العاصمة التركية

مقتل خمسة عمال أفغان إثر حريق بمبنى في العاصمة التركية

بذكرى يوم الأرض.. إيران تحث الفلسطينيين على مقاومة إجراءات ترامب

بذكرى يوم الأرض.. إيران تحث الفلسطينيين على مقاومة إجراءات ترامب

الاحتلال الإسرائيلي يوجه تحذيراً للمشاركين في مليونية الأرض والعودة

الاحتلال الإسرائيلي يوجه تحذيراً للمشاركين في مليونية الأرض والعودة

مجلس العموم البريطاني يرفض قانون بريكست للمرة الثالثة وهبوط كبير للجنيه الإسترليني

مجلس العموم البريطاني يرفض قانون بريكست للمرة الثالثة وهبوط كبير للجنيه الإسترليني

شاهد: كوفاخي يزور فرقة غزة ويوافق على الاستعدادات لأحداث السبت

شاهد: كوفاخي يزور فرقة غزة ويوافق على الاستعدادات لأحداث السبت

تعرّف على أبرز مرشحي رئاسة الوزراء في بريطانيا خلفاّ لماي

تعرّف على أبرز مرشحي رئاسة الوزراء في بريطانيا خلفاّ لماي

ليبرمان مهاجماً نتنياهو: لقد فشلت

ليبرمان مهاجماً نتنياهو: لقد فشلت

ألمانيا تحاول تقويض &#34;المقاطعة العالمية&#34; بضغوط إسرائيلية

ألمانيا تحاول تقويض "المقاطعة العالمية" بضغوط إسرائيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

البرغوثي: شعبنا يتكاتف لإحياء يوم الأرض رداً على عدوان الاحتلال

البرغوثي: شعبنا يتكاتف لإحياء يوم الأرض رداً على عدوان الاحتلال

الحساينة يتفقد المختبرات العلمية والتجهيزات الممولة من المنحة الكويتية

الحساينة يتفقد المختبرات العلمية والتجهيزات الممولة من المنحة الكويتية

مصطفى البرغوثي: يوم الارض يوم المقاومة الشعبية والوحدة

مصطفى البرغوثي: يوم الارض يوم المقاومة الشعبية والوحدة

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي تمثل دولة فلسطين في قمة رابطة دول الكاريبي

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي تمثل دولة فلسطين في قمة رابطة دول الكاريبي

فلسطين تشارك في معرض أوكرانيا السياحي الدولي

فلسطين تشارك في معرض أوكرانيا السياحي الدولي

تجمع مناهضة الامبريالية الفرنسية يحل نفسه ويُشكل رابطة فلسطين ستنتصر

تجمع مناهضة الامبريالية الفرنسية يحل نفسه ويُشكل رابطة فلسطين ستنتصر

حنا عيسى: الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ارض محتلة

حنا عيسى: الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ارض محتلة

إصابات خلال قمع الاحتلال مظاهرات بالضفة وغزة

إصابات خلال قمع الاحتلال مظاهرات بالضفة وغزة

منوعات

شاهد: رداً على ترامب.. دريد لحام و يهدي ولاية كاليفورنيا للمكسيك

شاهد: رداً على ترامب.. دريد لحام و يهدي ولاية كاليفورنيا للمكسيك

محمد عساف: &#34;قد تتفاجأون لكن هذه الفنانة طيبة جدا&#34;

محمد عساف: "قد تتفاجأون لكن هذه الفنانة طيبة جدا"

&#34;ولادي أهم&#34;.. نفس حيلة أحمد سعد مرتين

"ولادي أهم".. نفس حيلة أحمد سعد مرتين

رؤى الصبان تغني &#34;ضلي أضحكي&#34;.. ومتابعون &#34;سبحان من صورك&#34;

رؤى الصبان تغني "ضلي أضحكي".. ومتابعون "سبحان من صورك"

بعد اشتباك سوري لبناني على الهواء بسبب الجولان.. الزعتري: لن أعتذر

بعد اشتباك سوري لبناني على الهواء بسبب الجولان.. الزعتري: لن أعتذر

سهير رمزى: أرفض الظهور زوجة لفاروق الفيشاوى حفاظاَ على مشاعر زوجي

سهير رمزى: أرفض الظهور زوجة لفاروق الفيشاوى حفاظاَ على مشاعر زوجي

سمية الخشاب في أول فيديو لها: انفصلت عن أحمد سعد لاعتدائه علي بالضرب

سمية الخشاب في أول فيديو لها: انفصلت عن أحمد سعد لاعتدائه علي بالضرب

بسمة بوسيل تكشف سبب انتفاخ خدودها بشكل غريب

بسمة بوسيل تكشف سبب انتفاخ خدودها بشكل غريب

حلم استعادة الرشاقة كاد يقتلها.. فيفي عبده تكشف أسرار مرضها الخفية

حلم استعادة الرشاقة كاد يقتلها.. فيفي عبده تكشف أسرار مرضها الخفية

علا الفارس ترد على منتقدي انضمامها للإعلام القطري

علا الفارس ترد على منتقدي انضمامها للإعلام القطري

عربي

وزير الخارجية المصري: الجولان أرض عربية محتلة من قبل إسرائيل

وزير الخارجية المصري: الجولان أرض عربية محتلة من قبل إسرائيل

مقتل ثلاثة أشخاص بتبادل لإطلاق النار في جزر القمر

مقتل ثلاثة أشخاص بتبادل لإطلاق النار في جزر القمر

تونس: نعمل على تنسيق رد فعل عربي على قرار واشنطن بشأن الجولان

تونس: نعمل على تنسيق رد فعل عربي على قرار واشنطن بشأن الجولان

البيت الأبيض: ترامب يبحث القضايا الإقليمية مع السيسي في 9 أبريل بواشنطن

البيت الأبيض: ترامب يبحث القضايا الإقليمية مع السيسي في 9 أبريل بواشنطن