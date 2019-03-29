شؤون فلسطينية

يوسف: يجب أن تكون السلطة جزءاً من مشروع وطني تحرري وليس عبئا عليه

يوسف: يجب أن تكون السلطة جزءاً من مشروع وطني تحرري وليس عبئا عليه
حسن يوسف
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة حماس اليوم الجمعة: إن "يوم الأرض مناسبة وطنية شاملة نجدد فيها التأكيد على أن الثوابت الفلسطينية وأولها الحق في إقامة الدولة الفلسطينية فوق ترابنا الوطني، وحق العودة لأبناء فلسطين كافة لأراضيهم التي شُرِّدوا منها لا يمكن المساومة عليها أو التنازل عنها".

وأضافت على لسان القيادي فيها، حسن يوسف: "نؤكّد على الرسالة التي كتبها شهداء يوم الأرض بدمائهم في الدفاع عن الأرض الفلسطينية، وعدم السماح لعملية القرصنة واللصوصية التي يقوم بها الاحتلال في سرقة الأرض تحت مسميات واهية، ومشروع التحرير والمقاومة سيواصل طريقه لينعم كل شبر من أرضنا المحتلة بهويته الفلسطينية الخالصة".

وتابعت الحركة: "إننا اليوم كأبناء الشعب الفلسطيني في أماكن تواجدنا كافة نُواجِه هجمة شرسة من حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية الداعمة بشكل مطلق لقادة الاحتلال، ونرى عملية تمليك تقوم بها تلك الإدارة لأراضٍ عربية وفلسطينية لدولة الاحتلال في تحدٍ واضح للإنسانية جمعاء بما فيها القانون الدولي الذي يدعو لإنهاء الاحتلال".

وأكد القيادي في حماس، على أن "شراكة الكل الفلسطيني في إدارة القضايا الوطنية المرتبطة بالمصير المشترك لأبناء شعبنا؛ كانت وما زالت مطلبا ضروريا وملحا".

وقال: "إننا اليوم نرى أن الفصائل الفلسطينية مجتمعة تدعم مشروعًا فلسطينيا مقاوما يعيد الحقوق الفلسطينية بصورة واضحة، وعليه فإن قيادة السلطة مطالبة بإعادة نظرتها للتعامل مع الشأن الفلسطيني الداخلي، والمشاركة في الرؤية الوطنية الجامعة؛ لتكون السلطة جزءا من مشروع وطني تحرري وليس عبئا عليه".

وأضاف يوسف: "إن ما تواجهه القدس والمسجد الأقصى والأسرى في سجون الاحتلال يستدعي تحركا عربيا وإسلاميا عاجلا، ومن هنا نقول لإخواننا العرب والمسلمين ما ينتظره الأقصى والأسرى منكم كثيرا".

ودعت القيادي في حماس، أبناء شعبنا في الوطن والشتات كافة للمشاركة بفاعلية في المسيرات والوقفات في هذا اليوم المبارك، وإن جماهير شعبنا أصبحت قادرة بحالة وعيها الوطني على المشاركة الفاعلة في رفع القضايا الوطنية؛ لتكون أولوية لدى السياسيين والفصائل الفلسطينية.

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